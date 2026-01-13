Le proteste in Iran la repressione e la possibilità di un intervento Usa Intervista a Modarres

L’Iran sta vivendo una delle sue più intense ondate di proteste degli ultimi anni, in un contesto caratterizzato da repressione e blackout delle comunicazioni. Le fonti dall’interno del Paese sono sempre più difficili da reperire. In questa intervista, Modarres analizza le cause delle proteste e valuta le possibili implicazioni di un eventuale intervento degli Stati Uniti.

L’Iran è attraversato dalla più forte ondata di proteste degli ultimi anni, e le informazioni da dentro il Paese si fanno sempre più rarefatte da quando il regime ha oscurato la rete internet. Nel frattempo, mentre gli Usa valutano la possibilità di intervenire militarmente (forse anche con il supporto di Israele) in favore dei manifestanti, il regime continua a sparare sulla folla, chiedendo peraltro un riscatto per avere indietro i corpi. Airpress ha parlato con Shahin Modarres, responsabile dell’Iran Team dell’Itss Verona, per capire la situazione sul campo, i possibili sviluppi e analizzare le diverse anime che alimentano la protesta contro il regime degli Ayatollah. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Le proteste in Iran, la repressione e la possibilità di un intervento Usa. Intervista a Modarres Leggi anche: La repressione non ferma le proteste in Iran. Israele in massima allerta per possibile intervento Usa Leggi anche: Iran, la repressione è una carneficina. Trump prepara l'intervento: le opzioni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Iran, un massacro senza precedenti. Le vittime delle repressione sono migliaia: i video choc - La Repubblica Islamica dell'Iran sta attraversando uno dei momenti più ... iltempo.it

Le proteste in Iran, la repressione e la possibilità di un intervento Usa. Intervista a Modarres - L’Iran è attraversato dalla più forte ondata di proteste degli ultimi anni, e le informazioni da dentro il Paese si fanno sempre più rarefatte da quando il regime ha oscurato la rete internet. formiche.net

Come funziona la repressione in Iran - La campagna di repressione ordinata dal regime contro le proteste in Iran cambia a seconda delle città e delle giornate. ilpost.it

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

Local Team. . LIVE Milano, presidio a sostegno delle proteste in Iran. Manifestanti davanti al consolato USA: diretta - facebook.com facebook

L'Iran convoca ambasciatori europei: più di 600 morti nelle proteste x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.