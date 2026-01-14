Pronostico Espanyol-Girona | c’è sempre una prima volta

L'incontro tra Espanyol e Girona, valido per la ventesima giornata della Liga, si svolge venerdì. Questa partita rappresenta un’occasione interessante, considerando che l’Espanyol non ha ancora battuto il Girona in casa in campionato. Di seguito, analisi delle formazioni, dove seguire la diretta e il pronostico di una sfida che potrebbe riservare sorprese, anche in una cornice di sfida regionale.

Espanyol-Girona è una gara della ventesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Molto curioso che una squadra come l'Espanyol – anche se parliamo pur sempre di un derby catalano – non sia mai riuscita a battere il Girona in casa in campionato. Due pareggi e tre sconfitte il computo totale, quindi molto diverso da quello che ognuno di noi si aspettava, ma c'è sempre una prima volta nonostante parliamo di una squadra, quella ospite, in netta ripresa rispetto ai mesi passati. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Quinto in classifica con 34 punti – a quattro lunghezze dalla zona Champions – l'Espanyol è sicuramente uno dei club che ha fatto meglio nel corso di questa prima parte di stagione.

Pronostico Espanyol vs Girona – 16 Gennaio 2026 - La sfida tra Espanyol e Girona in La Liga, in programma il 16 Gennaio 2026 alle 21:00 al RCDE Stadio, promette intensità e contenuti tecnici di alto profilo. news-sports.it

Pronostico Girona-Espanyol, padroni di casa a caccia della prima vittoria - Sei giornate di campionato andate in archivio e il Girona ancora non è riuscito a vincere la sua prima partita. corrieredellosport.it

Si vince ancora al Bar dello Sport con LaLiga. Il bollettone di Mimmo sulla serie A salta per un solo pronostico LaLiga Schedina Vincente 09.01. 21:00 Getafe-Real Sociedad gol ospite si (1.42)1-2 10.01. 14:00 Oviedo-Betis x2 (1.22)1-1 10.01. facebook

