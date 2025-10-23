Pronostico Young Boys-Ludogorets | c’è sempre una prima volta

Young Boys-Ludogorets è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Due sconfitte di fila per lo Young Boys in campionato, due pareggi di fila per il Ludogorets nella stessa competizione, ovviamente a casa loro. Momento negativo, soprattutto per i padroni di casa, che hanno però l’occasione di una prima volta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Due confronti diretti tra queste due formazioni e due vittorie della squadra bulgara. Una in amichevole, c’è da dirlo, ma è sempre una bella vittoria contro gli elvetici molto calati nel corso degli ultimi anni e che avrebbero anche delle qualità importanti in rosa per riuscire a tirarsi fuori. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

