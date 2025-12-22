Athletic Bilbao-Espanyol è una gara della diciassettesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico Sulle montagne russe dall’inizio della stagione. E si sa, ad un certo punto viene il voltastomaco. L’Athletic Bilbao non riesce in nessun modo a dare continuità alla sua stagione e non è mai riuscito a prendere due vittorie di fila nel corso dell’anno. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Discontinuità, ma forse con il Natale alle porte è arrivato il momento di scartare un regalo e vincere un vero e proprio scontro diretto per la zona Europa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Athletic Bilbao-Espanyol: prima volta in stagione

Leggi anche: Pronostico Slavia Praga-Athletic Bilbao: finisce come l’ultima volta

Leggi anche: Pronostico Real Sociedad-Athletic Bilbao: seconda volta di fila

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Athletic Bilbao-Espanyol (lunedì 22 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata s...; Pronostico Athletic Bilbao - Espanyol - LaLiga; Pronostico Atletico Bilbao - Espanyol con quote del match di liga del 22-12-25; La Liga, Athletic-Espanyol: pronostico.

LaLiga, Athletic Bilbao-Espanyol: il pronostico? Tra Goal e No Goal da provare... - L’ultima analogia tra le due squadre di fronte questa sera riguarda gli esiti NoGoal, prediletti sia dall’una che dall’altra. corrieredellosport.it