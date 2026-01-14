Programma nazionale equità nella salute la Regione supera il target di spesa Faraoni | Traguardo importante

La Regione Siciliana ha superato il target di spesa previsto per il 2025 nel quadro del Programma nazionale equità nella salute (Pnes) 2021-2027, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali. Questo risultato evidenzia l’impegno regionale nel migliorare l’accesso ai servizi sanitari e promuove un equilibrio più equo nella distribuzione delle risorse sanitarie sul territorio.

La Regione Siciliana ha raggiunto l'obiettivo di spesa previsto per l'anno 2025 nell'ambito del Programma nazionale equità nella salute (Pnes) 2021-2027 contribuendo al conseguimento dell'obiettivo a livello di Paese. La spesa, coordinata dal dipartimento per la Pianificazione strategica dell'assessorato della Salute in qualità di organismo intermedio, in Sicilia ammonta a oltre 17,7 milioni di euro, superando il target previsto di 16,3 milioni. «Si tratta di un traguardo importante che testimonia l'efficacia del metodo di lavoro adottato – dichiara l'assessore Daniela Faraoni – frutto della collaborazione coordinata tra l'amministrazione regionale e le Aziende sanitarie provinciali beneficiarie, impegnate in un settore complesso e strategico per il territorio.

