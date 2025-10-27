Programma Nazionale Equità nella Salute operativi gli ambulatori | presi in carico oltre 550 utenti
Sono quattro gli Ambulatori del “Programma Nazionale Equità nella Salute” (Pnes), attivati dall’Asp di Catania e oggi pienamente operativi sul territorio. Le strutture, attive a Catania, Adrano, Bronte e Caltagirone, offrono gratuitamente prestazioni sanitarie e percorsi personalizzati di cura. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
