Programma nazionale di equità nella salute la Regione supera il target di spesa

Da cataniatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Siciliana ha superato il target di spesa stabilito per il 2025 nel quadro del Programma nazionale di equità nella salute (Pnes) 2021-2027. Questo risultato contribuisce al progresso complessivo a livello nazionale, evidenziando l’impegno della regione nel migliorare l’accesso e la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini.

