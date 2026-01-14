Sanità la Regione supera il target di spesa del programma equità nella salute

La Regione Siciliana ha superato l’obiettivo di spesa previsto per il 2025 nel quadro del Programma nazionale equità nella salute 2021-2027. Questo risultato contribuisce al raggiungimento degli obiettivi stabiliti a livello nazionale, evidenziando un impegno costante nel miglioramento dei servizi sanitari e nell’equità dell’accesso alle cure. La gestione delle risorse rappresenta un passo importante per rafforzare il sistema sanitario regionale e garantirne la sostenibilità futura.

