Pandoro Gate Chiara Ferragni assolta e commossa | ‘Finito un incubo’ quale accusa è caduta

Il Tribunale di Milano ha recentemente assolta Chiara Ferragni nel caso Pandoro Pink Christmas, concludendo così un procedimento giudiziario molto seguito. La decisione ha portato a una definitiva ridimensionamento delle accuse, offrendo un chiarimento su una vicenda che ha attirato grande attenzione mediatica. Questa pronuncia rappresenta la fine di un lungo percorso legale, segnando una svolta importante nel contesto giudiziario e mediatico.

La decisione del Tribunale di Milano sul Pandoro Pink Christmas. Si chiude ufficialmente uno dei casi mediatici e giudiziari più discussi degli ultimi anni. Chiara Ferragni è stata assolta al termine del processo abbreviato sul cosiddetto Pandoro Gate, che comprendeva anche la vicenda delle uova di Pasqua. La decisione è stata pronunciata dal giudice monocratico della terza sezione penale del Tribunale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L’influencer era imputata per truffa aggravata, con riferimento ai messaggi promozionali diffusi sui social in occasione della vendita del Pandoro Pink Christmas Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi, che secondo l’accusa avrebbero lasciato intendere – in modo ingannevole – che parte del ricavato fosse destinata a iniziative benefiche. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

