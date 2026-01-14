Pandoro Gate arrivata la sentenza Chiara Ferragni assolta | È finito un incubo

È stata resa nota la sentenza del processo che vedeva Chiara Ferragni imputata per truffa aggravata. Il giudice Ilio Mannucci Pacini della terza sezione penale di Milano ha assolto la fashion influencer, chiudendo così un procedimento che aveva attirato molta attenzione mediatica. La decisione mette fine a un periodo di incertezza, restituendo a Ferragni la serenità dopo questa lunga vicenda giudiziaria.

Poco fa il giudice Ilio Mannucci Pacini della terza sezione penale di Milano ha pronunciato la sentenza nel processo che vede Chiara Ferragni imputata per truffa aggravata. L’influencer è stata assolta per improcedibilità dovuta all’estinzione del reato. Il giudice Mannucci, tecnicamente, non ha riconosciuto l’aggravante, contestata dai pm, della minorata difesa dei consumatori o utenti online, che rendeva il reato di truffa procedibile anche senza una denuncia. Il proscioglimento ha riguardato anche i coimputati di Chiara Ferragni, ovvero l’allora suo braccio destro, Fabio Damato, e il presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Pandoro Gate, arrivata la sentenza, Chiara Ferragni assolta: “È finito un incubo” Leggi anche: Pandoro-gate, assolta Chiara Ferragni: “Finito un incubo, riprendo in mano la mia vita” Leggi anche: La sentenza per Chiara Ferragni: assolta dall’accusa di truffa aggravata. Mancano le querele. Lei: “Commossa finito un incubo” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Chiara Ferragni e il Pandoro Gate oggi la sentenza | il processo le accuse e la difesa Ho agito sempre in buona fede Cosa rischia davvero; Chiara Ferragni e il Pandoro gate è il giorno della verità Oggi la sentenza del processo per truffa aggravata. Chiara Ferragni, arriva la sentenza sul Pandoro Gate: cosa ha deciso il Tribunale - È arrivata la sentenza sul caso Pandoro Gate: Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata. donnaglamour.it

Chiara Ferragni assolta nel processo Pandoro Gate: era accusata di truffa aggravata - È arrivata la sentenza per Chiara Ferragni, l'influencer e imprenditrice digitale che era imputata per truffa aggravata per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle ... msn.com

Pandoro gate, Chiara Ferragni in lacrime dopo la sentenza: “È finito un incubo durato due anni” - Chiara Ferragni parla dopo l'assoluzione nel processo sul Pandoro gate: le lacrime dopo la sentenza e le sue parole fuori dall'aula. donnaglamour.it

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato per il cosiddetto "Pandoro gate". Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi i facebook

L’imprenditrice è imputata per truffa aggravata insieme a Fabio Damato e Francesco Cannillo in relazione alle operazioni di beneficenza legate al Pandoro Pink Christmas Balocco e alle Uova di Pasqua Dolci Preziosi x.com

