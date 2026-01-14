Problema alla schiena per Anguissa spunta una nuova data di recupero

Zambo Anguissa ha interrotto l'allenamento a causa di un problema alla schiena, complicando il suo percorso di recupero. La società ha comunicato una nuova data stimata per il suo rientro, evidenziando l’incertezza legata ai tempi di recupero. Restano da monitorare gli sviluppi sulla condizione del centrocampista, fondamentale per la squadra.

Si complica il percorso di riabilitazione di Zambo Anguissa che nella giornata di ieri nel corso della seduta d’allenamento si è fermato per un problema alla schiena. Non si dovrebbe trattare di nulla di grave, ma ovviamente l’attenzione dello staff medico porterà ad avere maggior cautela riguardo al suo rientro in campo che inevitabilmente slitterà . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

