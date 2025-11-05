Infortunio Hakimi novità importanti sulle condizioni dell’esterno Spunta una data sul recupero
Infortunio Hakimi: distorsione alla caviglia, ma niente intervento chirurgico L’infortunio di Achraf Hakimi ha fatto tremare i tifosi del Paris Saint-Germain e della nazionale marocchina, ma il peggio sembra essere scongiurato. Durante la sfida di Champions League tra PSG e Bayern Monaco, terminata 1-2 per i tedeschi, il terzino destro è stato vittima di un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Infortunio impressionante per Hakimi: le condizioni della caviglia - facebook.com Vai su Facebook
CL – Juve fermata dallo Sporting. Atletico-Gilloise 3-1. Brutto infortunio per Hakimi. La classifica - X Vai su X