Il boom dei prezzi alimentari in 4 anni la spesa per il cibo più cara del 24,9% | scatta l’indagine sui supermercati

Negli ultimi quattro anni, i prezzi alimentari sono aumentati del 24,9%, rendendo la spesa più onerosa per le famiglie. In risposta a questa crescita, l’Antitrust ha avviato un’indagine sulla grande distribuzione organizzata (Gdo) per analizzare il suo ruolo nella filiera agro-alimentare e valutare eventuali impatti sui prezzi al consumo.

I prezzi dei beni alimentari sono sempre più alti e l’ Antitrust ha deciso di avviare un’indagine conoscitiva sul ruolo della grande distribuzione organizzata (Gdo), ovvero la rete di supermercati, nella filiera agro-alimentare. Secondo i dati Istat, tra ottobre 2021 e ottobre 2025, i costi dei beni alimentari hanno registrato un aumento del 24,9%, superiore di quasi 8 punti rispetto all’indice generale dei prezzi al consumo (pari al 17,3%). L’indagine dell’Antitrust nasce dal grande divario, che si è creato negli ultimi anni, tra l’inflazione generale e l’inflazione dei generi alimentari e dal forte squilibro di potere contrattuale degli agricoltori rispetto alle grandi catene della Gdo. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Cibo sempre più caro: in quattro anni +25% sui prezzi alimentari, famiglie costrette a tagliare la spesa Leggi anche: La spesa per gli italiani è sempre più cara: prezzi dei beni alimentari aumentati del 25% in 4 anni. Per i prodotti vegetali +32,7%. I dati Istat La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Caro spesa e prezzi in aumento, il 2026 parte in salita per le famiglie italiane; Prezzi delle case, Firenze tra le città in Italia con i maggiori rincari: ecco le zone più costose; Calza della Befana sempre più cara: il cacao vola e il cioccolato segna +9%. Il boom dei prezzi alimentari in 4 anni, la spesa per il cibo più cara del 24,9%: scatta l’indagine sui supermercati - L'indagine nasce dal divario tra l'inflazione generale e quella dei generi alimentari e dal forte squilibro di potere contrattuale degli agricoltori rispetto alle Gdo L'articolo Il boom dei prezzi ali ... msn.com

Prezzi dei generi alimentari alle stelle: «+25% in quattro anni», dall'Antitrust fari sulla Gdo. Il nodo dei Private Label - Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un generale aumento dei prezzi in ogni campo, ma quello che più è tangibile agli occhi di ognuno di noi è quello che ha visto ... msn.com

Antitrust, indagine sulla Grande distribuzione: i prezzi alimentari saliti del 24,9% in 4 anni - Secondo i dati Istat, i prezzi dei beni alimentari hanno registrato un +24,9%, superiore di quasi 8 punti rispetto all'indice generale dei prezzi al consumo (pari al 17,3%). msn.com

Clicca sulla scritta blu per entrare nel gruppo whatsapp, vedrai in anticipo Novità e Sconti https://chat.whatsapp.com/L9ApYeIqYSj8mhHyY04wDa Boom Euro Shop Via Oreto 168 SEMPRE Novità In ARRIVO Carnevale prezzi in foto facebook

Boom di vendite di PC a fine anno prima dell’aumento dei prezzi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.