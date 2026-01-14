‘Presidio Veterinario chiuso e Municipale senza lettore microchip’ | la denuncia di una volontaria

Una volontaria della nostra associazione ha segnalato che, nel comune di Calvi, il 10 gennaio 2026, un cane femmina nero, di razza pastore e regolarmente microchippato, è stato rinvenuto per strada. Tuttavia, il presidio veterinario locale risulta chiuso e l’amministrazione comunale non dispone di un lettore di microchip. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla gestione e il rispetto delle norme di tutela animale nel territorio.

"In data 10 gennaio 2026, nel comune di Calvi, una volontaria della nostra associazione rinveniva in strada un cane femmina nero, razza pastore, regolarmente microchippato. L'identificazione è stata possibile grazie al lettore microchip in nostra dotazione, strumento di cui – incredibilmente – la Polizia Municipale locale risulta priva, pur essendo l'organo preposto per legge a tali controlli". Lo denuncia Valentina Bufano, presidente p.t. dell'associazione "Ciotole Piene, Pance Felici Rescue Italia APS – sezione di Benevento". "Immediatamente veniva contattato il servizio veterinario di reperibilità per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ma – spiega – nessuna risposta veniva fornita.

