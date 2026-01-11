Asl presidio veterinario chiuso nei weekend Mucciacciaro Lega | Meno servizi e più disagi

L’ASL di Benevento ha annunciato la chiusura del Presidio Ambulatoriale Veterinario di San Giorgio del Sannio durante i weekend, una decisione che ha sollevato diverse critiche. La decisione, considerata da alcuni come un peggioramento dei servizi, ha evidenziato le preoccupazioni riguardo ai disagi per i cittadini e gli allevatori locali. In questo contesto, il responsabile provinciale Sanità della Lega, Lucio Mucciacciaro, ha espresso il suo disappunto riguardo a questa scelta.

Tempo di lettura: 3 minuti “Una decisione assolutamente incomprensibile”. Esordisce così Lucio Mucciacciaro, responsabile provinciale Sanità della Lega, a proposito della disposizione dell’ASL di Benevento che decreta la chiusura del Presidio Ambulatoriale Veterinario (PAV) di San Giorgio del Sannio nelle giornate di sabato e domenica. “Si tratta – spiega Mucciacciaro- di una decisione che appare inspiegabile, poco coerente con le esigenze del territorio e fortemente penalizzante, in particolare, per la tutela degli animali da affezione. Per anni l’ASL di Benevento ha garantito una presenza quotidiana del presidio, facendosi carico in modo concreto e continuativo delle attività connesse all’igiene urbana e alla gestione del randagismo, cani, gatti e animali sinantropi, rendendo il PAV di San Giorgio del Sannio un vero e proprio baluardo per l’intera provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Asl, presidio veterinario chiuso nei weekend, Mucciacciaro (Lega): “Meno servizi e più disagi” Leggi anche: Mucciacciaro (Lega): “Mastella e Fico, alleanza di convenienza” Leggi anche: Dimensionamento scolastico, Mucciacciaro (Lega) “Regione azzeri tutto. Ndc preferisce buttarla in caciara” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Borgosesia, chiuso il punto nascite. L'Asl punta alla riqualificazione del presidio - C’è rabbia tra i cittadini per la chiusura definitiva del punto nascite di Borgosesia: insufficiente il numero dei parti registrato nel 2024, poco più di 120 contro i 500 indicati come soglia minima ... rainews.it Quasi mille visite, 413 animali curati e 259 persone aiutate: a Roma l’ambulatorio veterinario sociale della LAV è diventato un presidio fondamentale per chi è in difficoltà. Storie di cura, resilienza e legami che non chiedono nulla in cambio - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.