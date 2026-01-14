Prende il via il Tour della Legalità | Ancona Jesi Senigallia Osimo e Fabriano tra le tappe in programma
SENIGALLIA – Su iniziativa della Prefettura di Ancona prende ufficialmente avvio il Tour della Legalità. Si tratta di un percorso educativo diffuso finalizzato alla promozione della cultura della legalità, della prevenzione e della responsabilità civica, con particolare attenzione al mondo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: L'Orchestra filarmonica marchigiana accoglie in musica il nuovo anno: appuntamenti a Osimo, Fabriano e Jesi
Leggi anche: Gigi D'Alessio, il 28 novembre esce il nuovo album "Nuje". Tra le tappe del tour 2026 c'è Ancona
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
WALKING TOUR Binari della Storia verso l’Emporio del Salento Un cammino lento tra memoria, lavoro e trasformazioni, nel cuore vivo di Maglie. Il walking tour prende avvio dal Frantoio Ipogeo di via Foggiari, incastonato nel nucleo storico della città, all’inte facebook
Prende il via dal #Molise la prima tappa del tour regionale di presentazione del progetto #Cap4City di @comuni_anci dedicato al rafforzamento delle competenze e della capacità amministrativa di Comuni, Città metropolitane e Unioni di Comuni. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.