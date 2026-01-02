L' Orchestra filarmonica marchigiana accoglie in musica il nuovo anno | appuntamenti a Osimo Fabriano e Jesi
L'Orchestra Filarmonica Marchigiana dà il benvenuto al 2026 con tre appuntamenti nelle città di Osimo, Fabriano e Jesi. Il Teatro La Nuova Fenice di Osimo ospiterà il tradizionale “Concerto per il Nuovo Anno” il 3 gennaio, inaugurando così la stagione sinfonica. Un’occasione per ascoltare musica di qualità e condividere un momento di ascolto collettivo all’inizio del nuovo anno.
Il Teatro La Nuova Fenice di Osimo apre il 2026 nel segno della grande musica sinfonica. Sabato 3 gennaio 2026, alle ore 21, va in scena il tradizionale “Concerto per il Nuovo Anno” dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, il primo dei tre appuntamenti inaugurali della stagione sinfonica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
