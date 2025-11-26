Un manifesto contro la "vita fake" dei social e la celebrazione di una rivincita artistica e personale sui pregiudizi del passato. Si presenta così 'Nuje', il nuovo album di Gigi D’Alessio in uscita venerdì 28 novembre. "Ero lo stesso anche 20 anni fa, ma c'erano altri pregiudizi. Oggi mi godo la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Gigi D'Alessio, il 28 novembre esce il nuovo album "Nuje". Tra le tappe del tour 2026 c'è Ancona