Premier Groenlandia | Scegliamo la Danimarca Trump | peggio per lui

Il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha affermato che il territorio preferisce rimanere parte della Danimarca anziché unirsi agli Stati Uniti. Donald Trump ha dichiarato di non conoscere il premier groenlandese, commentando in modo poco formale la situazione. La questione riflette le tensioni e le scelte strategiche riguardanti il futuro della regione artica, con implicazioni geopolitiche di rilievo.

Trump: “Non so chi sia il premier della Groenlandia, peggio per lui” Donald Trump ha dichiarato di non sapere chi sia il primo ministro della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, il quale accanto alla premier danese ha detto che il territorio autonomo preferirebbe rimanere parte della Danimarca piuttosto che unirsi agli Stati Uniti. “Non so chi sia.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Premier Groenlandia: “Scegliamo la Danimarca”. Trump: “peggio per lui” Leggi anche: Groenlandia, il premier: “Tra Danimarca e Stati Uniti scegliamo la prima” Leggi anche: Iran, Trump: “Continuate, aiuto in arrivo”, Groenlandia: “Scegliamo la Danimarca” mentre Trentini e Burlò tornano in Italia: news dal mondo in diretta Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Groenlandia, premier: Tra Danimarca e gli Usa scegliamo la prima; Groenlandia dice no a Trump: cosa ha detto il premier; Il premier della Groenlandia respinge gli Usa: «Noi scegliamo Copenaghen»; Anche Vance al vertice sulla Groenlandia. Il premier: 'Scegliamo la Danimarca'. Groenlandia, il premier dice no a Trump: "Scegliamo la Danimarca" - "Non è stato facile" per la Danimarca "resistere a una pressione del tutto inaccettabile da parte del nostro più stretto alleato per una generazione". adnkronos.com

Groenlandia, il premier: «Non vogliamo far parte degli Usa, scegliamo la Danimarca». E Frederiksen: «Il peggio deve ancora venire» - Mercoledì l'incontro alla Casa Bianca tra Vance, Rubio e gli inviati di Copenaghen e Nuuk sul futuro ... msn.com

Groenlandia, il premier: “Tra USA e Danimarca scegliamo Danimarca”. Domani incontro alla Casa Bianca - Vance, parteciperà all’incontro che si terrà domani, mercoledì, alla Casa Bianca, tra Groenlandia, Danimarca e Usa sul futuro dell’isola artica. msn.com

Ecco perché gli Usa vogliono la Groenlandia #Groenlandia #Usa #Miller #danimarca #trump

Il premier della Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, è in visita in Danimarca, e mentre “posa” per i giornalisti all’interno del Parlamento danese, scansa una domanda sulle mire del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di annettere l’isola artica, territorio s facebook

«Scegliamo Danimarca e Ue», il premier della Groenlandia schiera l’isola contro gli Usa di Trump x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.