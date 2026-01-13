Groenlandia il premier | Tra Danimarca e Stati Uniti scegliamo la prima

Il primo ministro della Groenlandia ha dichiarato che l’isola preferisce mantenere il suo attuale legame con la Danimarca, rinunciando all’ipotesi di adesione agli Stati Uniti. La regione autonoma conferma così la volontà di preservare i rapporti storici e politici con il Regno di Danimarca, senza aprire a nuove alleanze internazionali. Questa scelta riflette l’importanza di consolidare la propria identità e autonomia all’interno dell’assetto attuale.

La Groenlandia non intende entrare a far parte degli Stati Uniti e conferma il proprio legame con il Regno di Danimarca. A ribadirlo è stato il premier groenlandese Jens-Frederik Nielsen, intervenendo sul dibattito riacceso dalle recenti dichiarazioni di Donald Trump sul futuro dell’isola. «Una cosa deve essere chiara a tutti: la Groenlandia non vuole appartenere agli Stati Uniti, non vuole essere governata dagli Stati Uniti, non vuole essere parte degli Stati Uniti», ha affermato Nielsen. «Scegliamo la Groenlandia che conosciamo oggi e che è parte del Regno di Danimarca», ha aggiunto, sottolineando la volontà di mantenere l’attuale assetto istituzionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

