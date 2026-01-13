Iran Trump | Continuate aiuto in arrivo Groenlandia | Scegliamo la Danimarca mentre Trentini e Burlò tornano in Italia | news dal mondo in diretta
Le ultime notizie globali in tempo reale: dalla posizione di Trump sulla Groenlandia alle proteste in Iran, fino al ritorno di Trentini e Burlò in Italia. Mercoledì, funzionari statunitensi incontreranno le autorità danesi per discutere la questione groenlandese, mentre altre crisi internazionali continuano ad evolversi. Un aggiornamento puntuale e obiettivo sulle principali vicende del mondo.
Le ultime notizie dal mondo in diretta, dalle proteste in Iran alla crisi in Venezuela: mercoledì funzionari dell'amministrazione Trump incontreranno la controparte della Danimarca per la questione Groenlandia. Atterrati all'aeroporto di Ciampino Trentini e Burlò. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Iran, Trump: «Dazi Usa del 25% a chiunque commerci con Teheran»; Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno duemila morti'. Trump valuta l'attacco; Trump minaccia gli ayatollah: «Pronto a intervenire in Iran». La lista degli obiettivi Usa; Iran, la diretta. Axios: “Araghchi ha contattato Witkoff nel weekend: discusso di un incontro”.
Trump al popolo iraniano: «Continuate a protestare, l’aiuto è in arrivo» - Salvate i nomi di chi uccide e abusa, pagheranno un prezzo alto. corrieredellacalabria.it
Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia. Minacce a Colombia, Cuba e Messico. Maduro oggi in aula
Risposta cinese a dazi del 25% di Trump verso partner commerciali dell'Iran Il 13 gennaio la portavoce del Ministero cinese degli Esteri, Mao Ning, ha presieduto una conferenza stampa ordinaria. Un giornalista ha chiesto: Il presidente degli Stati Uniti, Donald - facebook.com facebook
#Tg2000, #13gennaio 2026 - 0re 12 #AlbertoTrentini #MarioBurlò #Venezuela #Tajani #Meloni #Trump #Iran #IranProtests #Khamenei #Ucraina #Kharkiv #Minnesota #Sciopero #Taxi #Terremoto #Parigi #Mercosur #TV2000 @tg2000it x.com
