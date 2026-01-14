Preghiera del mattino 14 Gennaio 2026 | Allontanami dalle paure

In questo Mercoledì dedicato a San Giuseppe, proponiamo una preghiera mattutina per chiedere al Signore di liberare il cuore dalle paure. Recitarla al mattino aiuta a iniziare la giornata con serenità e fiducia, affidando a Dio le nostre preoccupazioni. È un gesto semplice, che ci invita alla riflessione e alla speranza, nel rispetto della nostra spiritualità quotidiana.

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano.

