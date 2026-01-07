La preghiera della sera del 7 gennaio 2026 invita a riflettere con semplicità sulla giornata appena conclusa. La richiesta di allontanare le paure aiuta a trovare serenità e pace interiore, preparandosi al riposo notturno. Un momento di calma e consapevolezza, utile per affrontare con più equilibrio le sfide quotidiane. Recitare questa preghiera favorisce una mente più serena e un cuore aperto alla tranquillità.

“Allontana le mie paure”. È la preghiera della sera da recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 7 Gennaio 2026: “Allontana le mie paure”

