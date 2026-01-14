Powell banchieri centrali contro Trump

Lunedì, ex presidenti della Fed hanno espresso supporto a Jerome Powell, in risposta alle recenti critiche. Ora anche il Consiglio direttivo della Bce e i governatori di altre importanti banche centrali si sono schierati a tutela del presidente della Federal Reserve, in un contesto di crescente attenzione alle questioni legate alla sua gestione. Questa solidarietà internazionale evidenzia l'importanza di mantenere stabile la politica monetaria in un momento di incertezza.

Allo scudo alzato lunedì dagli ex presidenti della Fed, si aggiunge quello del Consiglio direttivo della Bce e dei governatori di alcune più importanti banche centrali globali che si schierano a difesa di Jerome Powell dopo l'inchiesta per i lavori alla sede di Washington. «L'indipendenza della Federal Reserve è un pilastro fondamentale della stabilità dei prezzi, finanziaria ed economica, nell'interesse dei cittadini che serviamo», dichiarano congiuntamente la presidente Christine Lagarde a nome del consiglio direttivo della Bce e i governatori delle banche centrali d'Inghilterra, Canada, Australia, Svizzera, Svezia, Danimarca, Brasile, Corea del Sud e della Banca dei Regolamenti Internazionali.

La solidarietà a Powell di undici banchieri centrali: «La Fed sia indipendente» - Dimon (JpMorgan):«Qualsiasi cosa intacchi l’indipendenza Fed non è una buona idea». corriere.it

Trump contro Powell: "Ha sforato budget di miliardi di dollari, o è incompetente o è disonesto" - In realtà Pirro si deve difendere da una pioggia di critiche che le stanno piovendo addosso dal mondo della politica, repubblicani compresi, della finanza. adnkronos.com

