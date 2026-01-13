Solidarietà a Powell da Lagarde e 11 banchieri centrali | Fondamentale preservare l’indipendenza della Federal Reserve

Lagarde e undici banchieri centrali hanno espresso solidarietà a Powell, sottolineando l’importanza di mantenere l’indipendenza della Federal Reserve. Questa autonomia è considerata essenziale per garantire stabilità dei prezzi e sostenere la crescita economica, tutelando gli interessi dei cittadini e il funzionamento del sistema finanziario globale.

“Esprimiamo piena solidarietà al Federal Reserve System e al suo Presidente Jerome H. Powell. L ’indipendenza delle banche centrali è un pilastro fondamentale della stabilità dei prezzi, finanziaria ed economica, nell’interesse dei cittadini che serviamo. È pertanto fondamentale preservare tale indipendenza, nel pieno rispetto dello stato di diritto e della responsabilità democratica”. Il giorno dopo la dura presa di posizione degli ex presidenti della Fed e di diversi segretari al Tesoro Usa, in difesa del presidente della Fed indagato per presunte malversazioni nell’ambito della ristrutturazione degli edifici della banca centrale si schierano la presidente della Bce Christine Lagarde e altri 11 banchieri centrali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Solidarietà a Powell da Lagarde e 11 banchieri centrali: “Fondamentale preservare l’indipendenza della Federal Reserve” Leggi anche: Trump mette sotto inchiesta Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve Leggi anche: Usa, avviata indagine su Jerome Powell e sulla Federal Reserve Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Onesto! Niente fialetta alla Colin Powell: ora ammettono senza mezzi termini i loro propositi. Aggiungo: se dovessimo deporre e catturare ogni dittatore in giro per il mondo, non faremmo altro per tutto il giorno. A Trump e agli Stati Uniti non importa nulla della d - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.