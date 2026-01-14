Potenza all'appuntamento con la storia | la prima semifinale di Coppa Italia Serie C è un sogno che diventa realtà

Il Potenza si prepara a vivere un momento storico: per la prima volta, la squadra si qualifica per la semifinale di Coppa Italia Serie C. Un traguardo raggiunto grazie a un percorso basato su impegno, crescita e identità. Questa partita rappresenta un’opportunità importante per il club e i suoi tifosi, testimonianza di un progetto solido e ambizioso che si concretizza in una tappa fondamentale del percorso sportivo.

Il Potenza gioca per prima volta nella sua storia una semifinale di Coppa Italia Serie C: un risultato frutto di un progetto costruito con visione e identità. Tra la solidità della società e il gioco propositivo della squadra, il sogno rossoblù diventa credibile e concreto. Ne hanno parlato a Fanpage.it il direttore sportivo, Giuseppe Di Bari, e l'allenatore, Pietro De Giorgio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: L’Italia rompe “l’insalatiera” sul palco mentre festeggia la Coppa Davis: che imbarazzo Leggi anche: Cobolli porta l’Italia in semifinale di Coppa Davis: “Questo è il giorno più bello della mia vita” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Potenza all'appuntamento con la storia: la prima semifinale di Coppa Italia Serie C è un sogno che diventa realtà; Pm Gruppo Macchia Potenza pronta a tornare in campo contro la terza forza del girone. L'appuntamento in programma; Coppa Italia Ternana-Potenza, una storia a senso unico: i rossoverdi a caccia del sesto sigillo; Coppa Italia: il Potenza a Terni per scrivere la storia. Potenza all’appuntamento con la storia: la prima semifinale di Coppa Italia Serie C è “un sogno che diventa realtà” - Il Potenza gioca per prima volta nella sua storia una semifinale di Coppa Italia Serie C: un risultato frutto di un progetto costruito con visione e identità ... fanpage.it

Si è svolto ieri presso l'Oratorio di Potenza Picena il secondo appuntamento con lo screening gratuito per il diabete, voluto dall'amministrazione comunale in sinergia con Ast di Macerata, il Lions Club Castelfidardo-Riviera del Conero e Recanati-Loreto e con i - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.