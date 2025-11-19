Cobolli porta l'Italia in semifinale di Coppa Davis | Questo è il giorno più bello della mia vita

Fanpage.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima ha vinto Berrettini, poi Cobolli. L'Italia è in semifinale di Coppa Davis per il quarto anno consecutivo. Il successo di Cobolli regala all'Italia la sfida con il Belgio venerdì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

cobolli porta italia semifinaleCobolli porta l’Italia in semifinale di Coppa Davis: “Questo è il giorno più bello della mia vita” - L'Italia è in semifinale di Coppa Davis per il quarto anno consecutivo ... Da fanpage.it

cobolli porta italia semifinaleCoppa Davis, Italia-Austria 2-0: urlo Berrettini, Cobolli scatenato. Chi c’è in semifinale - Il team azzurro capitanato da Filippo Volandri, e orfano di Sinner e Musetti, è pronto a difendere il titolo nel primo turno delle Final Eight ... Scrive tuttosport.com

cobolli porta italia semifinaleCoppa Davis, Italia-Austria 2-0: Flavio Cobolli spazza via Misolic e porta gli azzurri in semifinale! - Flavio Cobolli porta il secondo punto e la semifinale di Coppa Davis 2025 all'Italia. Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Cobolli Porta Italia Semifinale