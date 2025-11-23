L'Italia rompe l'insalatiera sul palco mentre festeggia la Coppa Davis | che imbarazzo

La parte superiore del trofeo si sgancia dalla base mentre passa di mano in mano durante la premiazione sul palco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

MTV Italia. . Brendan Fraser rompe il silenzio sul ritorno de La Mummia e noi non vediamo già l'ora! #MTVCeleb #BrendanFraser #LaMummia - facebook.com Vai su Facebook

La Commissione Ue rompe gli indugi sul golden power italiano: nelle prossime ore Bruxelles dovrebbe notificare al governo di Giorgia #Meloni la decisione sull’uso dei poteri speciali. Secondo quanto appreso da @MilanoFinanza, la possibilità di una proced Vai su X

L’Italia rompe “l’insalatiera” sul palco mentre festeggia la Coppa Davis: che imbarazzo - La parte superiore del trofeo si sgancia dalla base mentre passa di mano in mano durante la premiazione sul palco ... Lo riporta fanpage.it

Italia leggendaria in Coppa Davis! Trionfo sulla Spagna in finale, Cobolli e Berrettini immensi - L'Italia batte la Spagna grazie alla vittoria di Berrettini e all'eccezionale rimonta di Cobolli e vince la terza Coppa Davis consecutiva, la quarta della ... Riporta fanpage.it