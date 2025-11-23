L'Italia rompe l'insalatiera sul palco mentre festeggia la Coppa Davis | che imbarazzo

Fanpage.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La parte superiore del trofeo si sgancia dalla base mentre passa di mano in mano durante la premiazione sul palco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

italia rompe insalatiera palcoL’Italia rompe “l’insalatiera” sul palco mentre festeggia la Coppa Davis: che imbarazzo - La parte superiore del trofeo si sgancia dalla base mentre passa di mano in mano durante la premiazione sul palco ... Lo riporta fanpage.it

italia rompe insalatiera palcoItalia leggendaria in Coppa Davis! Trionfo sulla Spagna in finale, Cobolli e Berrettini immensi - L'Italia batte la Spagna grazie alla vittoria di Berrettini e all'eccezionale rimonta di Cobolli e vince la terza Coppa Davis consecutiva, la quarta della ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Rompe Insalatiera Palco