Una scena di degrado è stata segnalata nel sottopasso della stazione ferroviaria di Spinea, con vetri in frantumi e una siringa abbandonata. La denuncia, pubblicata sulla pagina Facebook

La denuncia è arrivata dalla pagina Facebook "Occhio Spinea" sabato mattina ed è stata un po' come una doccia fredda, perché mai, così visibilmente, una scena di degrado e siringhe a terra nel sottopasso interno dei due binari della stazione ferroviaria, si era mai vista. Cartoni lungo il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Lunotto e vetri in frantumi, siringa nel sottopasso. «È un caso isolato»

Leggi anche: Roma, spari da carabina ad aria compressa contro auto polizia locale al campo nomadi: “In frantumi il lunotto posteriore”

Leggi anche: Agguato e sassi contro il pullman del Chieti Calcio, vetri in frantumi: indagini della Digos sul mondo ultrà

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

SONAX PANNO PROFESSIONALE IN MICROFIBRA per vetri, interni auto, plastiche, display navigatori https://www.autogold.it/accessori-utili/276-sonax-498400-panno-in-microfibra-per-interni-vetri-cruscotti-specchi-display.html Specifico per vetri, specchi - facebook.com facebook