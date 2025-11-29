La pizzeria abruzzese Carpe Diem nata a Montesilvano tra le migliori catene al mondo secondo 50 Top Pizza
La pizzeria Carpe Diem "Diversamente Pizza", nata a Montesilvano, entra ufficialmente tra le migliori catene artigianali di pizzerie al mondo secondo la classifica 50 Top World Artisan Pizza Chains 2025, stilata da 50 Top Pizza, la più importante guida mondiale dedicata al settore.A crearla e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
https://www.centroabruzzonews.com/2025/11/la-pizzeria-abruzzese-carpe-diem-tra-le.html - facebook.com Vai su Facebook
La pizzeria abruzzese Carpe Diem (nata a Montesilvano) tra le migliori catene al mondo secondo 50 Top Pizza - É la prima catena in Abruzzo a essere inserita nella 50 Top World Artisan Pizza Chains 2025, Carpe Diem porta valore e orgoglio al territorio con un nuovo riconoscimento internazionale: uno dei locali ... Si legge su ilpescara.it
L’Aquila, la pizzeria Carpe Diem apre anche nel capoluogo - Dopo Montesilvano (PE), e Villa Raspa di Spoltore (PE), la pizzeria ha aperto nel centro storico aquilano. Segnala laquilablog.it
Carpe Diem conquista tre premi alla Coppa del Mondo Pizza Gourmet di Arezzo - La pizza d'autore abruzzese conquista il palcoscenico nazionale delle competizioni gastronomiche. Segnala horecanews.it