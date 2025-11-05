Carpe Diem incassa tre premi alla coppa del mondo pizza gourmet di Arezzo
La pizzeria Carpe Diem “Diversamente Pizza”, fondata nel 2011 a Montesilvano da Emilio Brighigna e Angelica De Berardinis e oggi presente anche a Villa Raspa, Chieti, L’Aquila e Roseto, ha conquistato la giuria della coppa del mondo pizza gourmet – olimpiadi della cucina 2025, la competizione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondisci con queste news
Chi l’ha detto che Carpe Diem è solo per i grandi? Abbiamo pensato anche ai più piccoli!! Sfogliare per vedere 10 regali super originali per bambini e bambine Preparati a riempire di sorrisi i loro giochi e le loro giornate #CarpeDiemStore #GiochiPerBa - facebook.com Vai su Facebook