Ponte al Pino il traffico regge Ma il Comune teme per il 24 gennaio | Spostate la gara della Fiorentina

Il traffico a Ponte al Pino si è mantenuto regolare, nonostante la chiusura del cavalcavia ferroviario. Tuttavia, il Comune di Firenze esprime preoccupazione per il 24 gennaio, quando si prevede un aumento del flusso di veicoli. Si invita a considerare eventuali spostamenti della gara della Fiorentina per evitare congestioni e garantire la mobilità nella zona.

Firenze, 14 gennaio 2026 – Ponte al Pino, ’benino’ la prima. Il temuto collasso del traffico per la chiusura del cavalcacaferrovia in direzione via Pacinotti, ovvero lo stop alle auto che dai quartieri centrali devono raggiungere il Campo di Marte, Coverciano e le zone collinari, di fatto ieri non c’è stato. Qualche ingorgo sì, ma tutto sommato accettabile, almeno nella zona Don Minzoni-Cure-Mille unica alternativa allo scavalco della ferrovia insieme a piazza Alberti. Forse più critica, un po’ a sorpresa, la situazione in questo secondo quadrante di città. Abbiamo testato il traffico nel tardo pomeriggio di ieri nell’ora considerata più tosta, ovvero dopo le 18, alla chiusura di uffici e negozi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

