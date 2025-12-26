Treni | nuovo cavalcaferrovia al Ponte del Pino Circolazione sospesa fra Rifredi e Campo di Marte il 24 e 25 gennaio
Rete Ferroviaria italiana fa sapere, attraverso un comunicato, che la circolazione ferroviaria tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, sarà sospesa dalle ore 15 di sabato 24 gennaio alle ore 15 di domenica 25 gennaio per consentire l’avvio delle attività previste per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino” L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Stop ai treni tra Rifredi e Campo di Marte, circolazione sospesa nel nodo di Firenze per i lavori al Ponte al Pino
Leggi anche: Firenze, maxi lavori di Ponte al Pino: nuovo cavalcaferrovia, i piani per lo stop di auto e treni
Sostituzione del Ponte al Pino, cambiano i treni a Firenze; Stop ai treni tra Rifredi e Campo di Marte, circolazione sospesa nel nodo di Firenze per i lavori al Ponte al Pino; Ponte al Pino, lavori e stop ai treni; Treni Alta Velocità, a gennaio tappo a Firenze per lavori al ponte: tempi di viaggio più lunghi.
Ponte al Pino, lavori e stop ai treni - FIRENZE: Circolazione sospesa tra Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte. toscanamedianews.it
Sostituzione del Ponte al Pino, cambiano i treni a Firenze - La circolazione ferroviaria tra Rifredi e Campo di Marte sarà sospesa dalle 15 di sabato 24 gennaio alle 15 di domenica ... nove.firenze.it
Linea ferroviaria Napoli–Bari: completato scavo galleria Ponte, consegnato nuovo cavalcaferrovia a Benevento VIDEO - Nuovi e significativi progressi per la realizzazione della linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari, uno dei progetti infrastrutturali più strategici del Sud Italia. lagazzettadelmezzogiorno.it
È online il nuovo report settimanale del nostro monitoraggio della puntualità dei treni regionali che servono il Bellunese. Alcuni punti chiave: • su tutte e quattro le linee sono tornati a circolare i treni; • due linee sono state riorganizzate con l’avvio dell’elettrificaz - facebook.com facebook
Arriva il nuovo orario delle FFS, con più treni verso il Ticino x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.