Polizia nelle Marche in arrivo 72 nuove unità Baldelli | Una risposta concreta Siulp | Assunzioni insufficienti permangono criticità

Nelle Marche, sono in arrivo 72 nuove unità per la Polizia di Stato, a seguito del completamento di corsi di formazione dedicati. Le assegnazioni mirano a rafforzare la presenza territoriale nelle cinque province della regione. Mentre Baldelli definisce l’operazione come «una risposta concreta», il Siulp evidenzia come le assunzioni risultino ancora insufficienti, mantenendo alcune criticità irrisolte.

