Trasimeno nessuna traccia di Mattia Barbetti In arrivo dalle Marche nuove unità cinofile

Le ricerche di Mattia Barbetti, scomparso a Tuoro sul Trasimeno, proseguono senza sosta. Nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine e delle unità cinofile provenienti dalle Marche, al momento non ci sono tracce del giovane di 25 anni. Le operazioni continuano nel tentativo di rintracciare il ragazzo e fare luce sulla sua scomparsa.

Continuano anche nel pomeriggio, senza sosta, le ricerche a Tuoro sul Trasimeno del 25enne, Mattia Barbetti, che si è allontanato dalla propria abitazione durante la notte tra il 10 e l'11 dicembre. La task force attivata per le ricerche – squadre di terra dei Vigili del Fuoco, unità cinofile.