La polizia rinforza la sua presenza nel territorio | 72 nuove unità destinate alle Marche di cui 32 nell' anconetano
Il Viminale ha assegnato alla polizia delle Marche 72 nuove unità, con 32 dedicate all'anconetano. Si tratta di 31 ispettori e 41 agenti, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e la sicurezza sul territorio. Questa iniziativa mira a garantire un servizio più efficace e una maggiore attenzione alle esigenze della comunità locale.
ROMA – Sono in totale 72 le nuove unità assegnate dal Viminale alla polizia nelle Marche. Di questi 31 sono ispettori e 41 agenti.La scelta rientra nel nuovo Piano di incrementi del 231esimo corso Allievi agenti e del 19esimo corso ispettori della polizia, destinato ai diversi presidi e comparti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Azzurro Donna, nuove nomine nel coordinamento provinciale: rafforzata la presenza sul territorio
Leggi anche: Il Comune di Livorno rinforza la pianta organica, ecco 30 nuove unità: il piano delle prossime assunzioni
SICUREZZA: In arrivo 3.500 i nuovi poliziotti che assumeranno servizio nei prossimi giorni Il Viminale ha assunto 3.500 i nuovi poliziotti che andranno a rinforzare l’organico della Polizia di Stato. Dei nuovi agenti, 141 sono stati assegnati a Palermo secondo c - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.