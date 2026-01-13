La polizia rinforza la sua presenza nel territorio | 72 nuove unità destinate alle Marche di cui 32 nell' anconetano

Il Viminale ha assegnato alla polizia delle Marche 72 nuove unità, con 32 dedicate all'anconetano. Si tratta di 31 ispettori e 41 agenti, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e la sicurezza sul territorio. Questa iniziativa mira a garantire un servizio più efficace e una maggiore attenzione alle esigenze della comunità locale.

