Poka Joia arriva a La Grande Mela con il mercatino dei pacchi smarriti

Poka Joia porta il suo mercatino dei pacchi smarriti a New York, dopo aver riscosso grande successo in Italia. Questa nuova tappa del tour nazionale offre l’opportunità di scoprire oggetti unici e storie interessanti legate ai pacchi smarriti, mantenendo uno stile sobrio e autentico. Un’occasione per apprezzare un progetto che unisce curiosità e attenzione ai dettagli, in un contesto internazionale.

Dopo il successo delle sue precedenti edizioni in Italia, POKA JOIA annuncia una nuova tappa esclusiva del suo tour nazionale. Leader in Francia nella vendita certificata di pacchi smarriti, POKA JOIA è ormai ben radicata anche in Italia da oltre un anno, attirando un pubblico sempre più numeroso. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Pacchi smarriti rivenduti a peso e a sorpresa: King Colis arriva a Piacenza Leggi anche: Abbiamo comprato pacchi smarriti al chilo, una scommessa con la fortuna: cosa abbiamo trovato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. ABBIAMO PROVATO A COMPRARE DEI PACCHI SMARRITI, LA NOSTRA ESPERIENZA - E' arrivato anche a Forlì, per la prima volta in Romagna, il curioso format di Poka Joia, azienda francese che è diventata oggi la prima in Francia e tra le più grandi in Eu facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.