Nuovo partito comunista | ennesima indegna lista di proscrizione Nel mirino | politici giornalisti manager e tante donne

Il nuovo partito comunista italiano ha pubblicato nuovamente una lista di proscrizione, includendo politici, giornalisti, manager e donne. A circa sei mesi dalla precedente esposizione, si ripropone questa pratica che mira a identificare alcune figure come “agenti dell’entità sionista in Italia”. Questa iniziativa solleva nuovamente questioni sulla libertà di espressione e sui limiti della critica politica nel contesto attuale.

Ci risiamo. A distanza di circa sei mesi dallo scorso giugno, quando il Secolo d’Italia scrisse dell’infame lista ‘di proscrizione’ pubblicata dal sito del nuovo partito comunista italiano, arriva l’aggiornamento dei nomi di quelli che vengono indicati come “agenti dell’entità sionista in Italia e dei loro collaboratori”. Un lungo elenco in cui compaiono numerosi esponenti della società civile italiana, manager, politici, giornalisti e tante donne. Non solo i nomi: anche biografie e foto Un elenco corposo che riporta n on solo nomi e cognomi ma anche una sorta di brevi biografie, quasi a raccontare l’ossessione e la grande dedizione riservata al tema da questi personaggi, che vorrebbero fare dell’Italia “un nuovo paese socialista” (con la p rigorosamente minuscola) come loro stessi scrivono. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

