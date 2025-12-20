Mattarella | ‘Grazie ai giornalisti lavorano per il pluralismo’

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Grazie chi, con il lavoro di giornalista, garantisce libertà e pluralismo dell’informazione'', ha detto il Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

mattarella 8216grazie ai giornalisti lavorano per il pluralismo8217

© Imolaoggi.it - Mattarella: ‘Grazie ai giornalisti, lavorano per il pluralismo’

Leggi anche: Mattarella: Grazie ai giornalisti, lavorano per pluralismo – Il video

Leggi anche: Elly sopravvive grazie ai cacicchi: il Pd esiste ancora grazie ai “nemici amatissimi” della Schlein

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mattarella: Grazie ai giornalisti, lavorano per pluralismo

Video Mattarella: Grazie ai giornalisti, lavorano per pluralismo

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.