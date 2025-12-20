Mattarella | ‘Grazie ai giornalisti lavorano per il pluralismo’
''Grazie chi, con il lavoro di giornalista, garantisce libertà e pluralismo dell’informazione'', ha detto il Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Mattarella: Grazie ai giornalisti, lavorano per pluralismo – Il video
Leggi anche: Elly sopravvive grazie ai cacicchi: il Pd esiste ancora grazie ai “nemici amatissimi” della Schlein
Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.
Mattarella: Grazie ai giornalisti, lavorano per pluralismo
Gioia, baci, abbracci, sorrisi grazie di cuore al plesso Mattarella e al plesso Acqua chiara per questi meravigliosi 2 giorni pieni di...BAMBINI in attesa del Dio Bambino nel suo Natale. - facebook.com facebook
Grazie Presidente Mattarella @Quirinale per non farci perdere mai di vista, neppure per un istante, la Costituzione, il bene comune, la dignità umana. #15dicembre x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.