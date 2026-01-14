Thailandia | gru crolla su treno 22 morti e 70 feriti

Un incidente in Thailandia ha causato la morte di 22 persone e il ferimento di circa 70, dopo che una gru è crollata su un treno passeggeri nel nord-est del paese. L’incidente si è verificato a Bangkok il 14 gennaio, evidenziando i rischi associati ai lavori di costruzione e alle infrastrutture ferroviarie. Le autorità stanno valutando le cause e le misure di sicurezza da adottare per prevenire futuri incidenti.

Bangkok, 14 gen. (AdnkronosDpa) - Una gru è crollata su un treno passeggeri nel nord-est della Thailandia, uccidendo almeno 22 persone e ferendone circa 70. Lo riportano i media locali. L'incidente è avvenuto nel distretto di Sikhio, nella provincia di Nakhon Ratchasima, a circa 230 chilometri a nord-est di Bangkok. Secondo il quotidiano thailandese Khaosod, l'enorme gru in acciaio, utilizzata per la costruzione della ferrovia, è crollata proprio mentre il treno passava, facendo deragliare diversi vagoni e intrappolando i passeggeri tra le macerie. Secondo quanto riferito, sul luogo dell'incidente è scoppiato un incendio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Thailandia: gru crolla su treno, 22 morti e 70 feriti Leggi anche: La pace (mediata da Trump) tra Thailandia e Cambogia crolla, riprendono le ostilità: diversi morti e feriti Leggi anche: Cina, treno travolge operai durante “test su apparecchiature sismiche” in stazione Luoyang Town a Kunming: 11 morti e 2 feriti – VIDEO Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Gru crolla su un treno in Thailandia: decine di morti e feriti; In Thailandia almeno 22 persone sono morte per il crollo di una gru sopra a un treno; Una gru crolla su un treno in transito: almeno 22 morti; Video. Gru crolla su un treno in Thailandia: decine di morti e feriti. La gru crolla e si schianta sul treno: 12 morti in Thailandia - Un treno è deragliato in Thailandia dopo che una gru edile è caduta sopra uno dei vagoni, uccidendo almeno 12 persone. msn.com

Disastro ferroviario in Thailandia: gru crolla su treno a nord di Bangkok, decine di morti e feriti - Alle 9 ora locale un treno con 195 persone a bordo è deragliato dopo che una gru di un cantiere è crollata al passaggio del convoglio. msn.com

In Thailandia almeno 22 persone sono morte per il crollo di una gru sopra a un treno - Mercoledì in Thailandia una gru è crollata sopra a un treno passeggeri che viaggiava dalla capitale Bangkok verso la città di Ubon Ratchathani, nel nord- ilpost.it

A proposito del 2026 ... """ I dirigenti aziendali avvertono che il 2026 sarà il peggiore per l'economia degli ultimi 30 anni. Il Vietnam è sulla buona strada per superare la Thailandia , Thailandia sull'orlo del baratro: la crescita è destinata a crollare sotto il 2% a c - facebook.com facebook

In Thailandia almeno 22 persone sono morte per il crollo di una gru sopra a un treno x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.