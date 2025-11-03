Criminalità aumentano i reati di strada | più minori denunciati | Furti scippi e rapine | oltre sei arrestati su 10 sono stranieri
I reati segnalati nel 2024 sono stati 2,38 milioni, l’1,7% in più rispetto al 2023, in aumento del 3,4% sul 2019. Dati che consolidano la risalita in corso post-pandemia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altre letture consigliate
Secondo il report annuale del ministero dell’Interno relativo al 2024, in Italia aumentano i reati e soprattutto quelli della micro-criminalità. Cresce anche la violenza di genere, le intimidazioni ai giornalisti e le denunce per gli atti neofascisti - X Vai su X
Romeo ha ringraziato il corpo per l'impegno contro criminalità finanziaria e traffico e spaccio di sostanze stupefacenti - facebook.com Vai su Facebook
Sicurezza, Conte: aumentano reati, dove sono quelli di tolleranza zero? - Non lo dico io, ma la Relazione del Viminale inviata al Parlamento e anticipata oggi dal Fatto ... Come scrive notizie.tiscali.it