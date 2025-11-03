I reati segnalati nel 2024 sono stati 2,38 milioni, l’1,7% in più rispetto al 2023, in aumento del 3,4% sul 2019. Dati che consolidano la risalita in corso post-pandemia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Criminalità, aumentano i reati di strada: più minori denunciati | Furti, scippi e rapine: oltre sei arrestati su 10 sono stranieri