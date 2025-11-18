Deficit sotto il 3% l' Italia verso la fine della procedura Ue Pil crescita + 0,4% quest' anno e +0,8% nel 2026

Per i conti pubblici dell'Italia arriva la conferma di una schiarita all'orizzonte, aspettando - venerdì - il verdetto sul rating di Moody's. Lo indicano i numeri del deficit. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Deficit sotto il 3%, l'Italia verso la fine della procedura Ue. Pil, crescita + 0,4% quest'anno e +0,8% nel 2026

deficit sotto 3 italia***Deficit: Dombrovskis, in Italia nel 2025 'e' previsto scendere sotto il 3%', verifica in primavera - Per uscire dalla procedura per indebitamento eccessivo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Segnala ilsole24ore.com

deficit sotto 3 italiaPer l'Italia crescita lenta, l'Ue vede deficit al 3% - Bruxelles vede una crescita a rilento per l'Italia, tra i fanalini di coda in Europa, proprio mentre Eurozona e Ue corrono più delle attese. Come scrive ansa.it

deficit sotto 3 italiaUe, l’uscita dalla procedura per deficit eccessivo dell’Italia in bilico, causa tecnicismi europei - Commissione europea: «Stiamo ancora elaborando l’interpretazione». Riporta msn.com

