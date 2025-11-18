Deficit sotto il 3% l' Italia verso la fine della procedura Ue Pil crescita + 0,4% quest' anno e +0,8% nel 2026
Per i conti pubblici dell'Italia arriva la conferma di una schiarita all'orizzonte, aspettando - venerdì - il verdetto sul rating di Moody's. Lo indicano i numeri del deficit. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Scopri altri approfondimenti
La Commissione Ue prevede una "crescita modesta" per l'Italia. Ma se il deficit scenderà sotto il 3% nel 2025, Bruxelles potrà raccomandare di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel prossimo pacchetto primaverile. Di David Carretta - facebook.com Vai su Facebook
A dispetto dei miliardi del PNRR, l'Italia non cresce: fanalino di cosa Europa. Tre considerazioni: - Sento dire: Eh però il rapporto deficit/pil va sotto al 3%. Perché esserne contenti? Perché ci consente di sbloccare i prestiti UE per le armi. Questo il modello di cr Vai su X
***Deficit: Dombrovskis, in Italia nel 2025 'e' previsto scendere sotto il 3%', verifica in primavera - Per uscire dalla procedura per indebitamento eccessivo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Segnala ilsole24ore.com
Per l'Italia crescita lenta, l'Ue vede deficit al 3% - Bruxelles vede una crescita a rilento per l'Italia, tra i fanalini di coda in Europa, proprio mentre Eurozona e Ue corrono più delle attese. Come scrive ansa.it
Ue, l’uscita dalla procedura per deficit eccessivo dell’Italia in bilico, causa tecnicismi europei - Commissione europea: «Stiamo ancora elaborando l’interpretazione». Riporta msn.com