Piantedosi | Per gli inquirenti Hannoun è a capo della cellula italiana di Hamas

Durante un’informativa alla Camera, Piantedosi ha affermato che le indagini indicano Hannoun come responsabile della cellula italiana di Hamas, con sede a Genova. Questa dichiarazione sottolinea l’attenzione delle autorità sull’attività di questa rete nel territorio nazionale, evidenziando l’importanza di approfondire le eventuali connessioni e rischi associati. La vicenda rimane oggetto di approfondimenti investigativi per chiarire i dettagli e le eventuali implicazioni.

