Piantedosi | Per investigatori Hannoun capo della cellula italiana di Hamas

Il 27 dicembre, le autorità italiane hanno smantellato una rete terroristica operante sul territorio, sotto la direzione della Procura di Genova e con il coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Durante l’operazione, Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno eseguito numerosi arresti, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al terrorismo internazionale e alla minaccia rappresentata da questa organizzazione.

"Il 27 dicembre lo Stato ha colpito una rete terroristica operante sul nostro territorio. Nell'ambito di un'articolata attività investigativa, condotta da Polizia di Stato e Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura distrettuale di Genova, avviata su impulso della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, sono stati eseguiti provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di nove soggetti, ritenuti responsabili di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale. Due di essi risultano tuttora irreperibili. Tra gli arrestati figura l'Imam Mohammad Hannoun, cittadino giordano, residente da anni a Genova, figura di riferimento dell'associazionismo filopalestinese in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Piantedosi: "Per investigatori Hannoun capo della cellula italiana di Hamas" Leggi anche: La rete palestinese. Hannoun e gli altri: "Cellula di Hamas in Italia" Leggi anche: Terrorismo, Meloni: “Bene arresto del vertice cellula italiana Hamas” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Piantedosi: "Per investigatori Hannoun capo della cellula italiana di Hamas" - "Il 27 dicembre lo Stato ha colpito una rete terroristica operante sul nostro territorio. msn.com

FdI chiede a Piantedosi informativa su Hannoun e i finanziamenti a Hamas. Tensione in Aula alla Camera - Tensione in Aula alla Camera, durante la discussione sulla legge di Bilancio, dopo la richiesta da parte di Fratelli d’Italia di una informativa al ministro Piantedosi sulla vicenda Hannoun e ... ilfattoquotidiano.it

Fondi dall'Italia ad Hamas, 25 indagati: tra loro anche i familiari di Hannoun - Per gli investigatori, la moglie e i due figli del leader palestinese sapevano della reale destinazione del denaro. tg24.sky.it

Genova, scoperta rete italiana di finanziamento a Hamas: sette milioni sequestrati

Gli investigatori cercano i restanti sei uomini che hanno aggredito il funzionario del Mimit alla stazione Termini. Il 57enne è grave, ma non rischia di morire. facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.