Piantedosi | Per gli inqurienti Hannoun è a capo della cellula italiana di Hamas

Il ministro Piantedosi ha dichiarato alla Camera che le indagini indicano Hannoun come il responsabile della cellula italiana di Hamas, con sede a Genova. Questa affermazione si basa sull'analisi investigativa in corso, finalizzata a chiarire i ruoli e le attività dei soggetti coinvolti. La discussione si inserisce nel contesto delle attività di contrasto alla minaccia terroristica e delle misure di sicurezza nazionali.

