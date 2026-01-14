Piantedosi | Per gli inquirenti Hannoun è a capo della cellula italiana di Hamas

Il ministro Piantedosi ha dichiarato che, secondo le indagini, Hannoun sarebbe il responsabile della cellula italiana di Hamas con sede a Genova. Questa accusa si basa sulle evidenze raccolte dagli inquirenti, che stanno approfondendo i dettagli di questa presunta organizzazione. La posizione ufficiale si concentra sull’identificazione del ruolo di Hannoun, evidenziando l’importanza delle indagini in corso per chiarire eventuali implicazioni di natura terroristica.

