Pestato brutalmente rapinato e poi abbandonato in strada

Un uomo di 44 anni di Anzio è stato vittima di un'aggressione violenta e una rapina in strada. Dopo essere stato colpito e strattonato, è stato lasciato a terra e trasportato in ospedale. L'episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree pubbliche. Indagini sono in corso per identificare i responsabili e chiarire i dettagli dell’accaduto.

È stato buttato a terra, preso a calci e pugni e poi rapinato. Vittima un 44enne di Anzio finito poi in ospedale. È stato lui, nella serata di lunedì, a dare l'allarme e allertare i medici del 118 e i carabinieri. La vittima ha raccontato che poco prima, in via di Valle Schioia, era stato. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

