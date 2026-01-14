Pestato brutalmente rapinato e poi abbandonato in strada

Un uomo di 44 anni di Anzio è stato vittima di un'aggressione violenta e una rapina in strada. Dopo essere stato colpito e strattonato, è stato lasciato a terra e trasportato in ospedale. L'episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree pubbliche. Indagini sono in corso per identificare i responsabili e chiarire i dettagli dell’accaduto.

È stato buttato a terra, preso a calci e pugni e poi rapinato. Vittima un 44enne di Anzio finito poi in ospedale. È stato lui, nella serata di lunedì, a dare l'allarme e allertare i medici del 118 e i carabinieri. La vittima ha raccontato che poco prima, in via di Valle Schioia, era stato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Pestato a sangue nella notte, paura nel casolare abbandonato dove avvenne un omicidio - Secondo quanto emerso fino a ora, l’uomo è stato raggiunto nel casolare abbandonato dove è stato aggredito e pestato a sangue da uno o più uomini. lanazione.it

Due uomini vittime di un pestaggio apparentemente senza un motivo ben preciso sono stati aggrediti brutalmente ieri sera, 10 gennaio, vicino alla stazione Termini di Roma. Il primo – ricoverato in fin di vita – è un funzionario del ministero delle Imprese e del facebook