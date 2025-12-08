Quarticciolo pestato e rapinato in strada alla fermata dell' autobus

Un pestaggio brutale in strada nella zona del Quarticciolo. Un uomo, originario dell'India, colpito con calci e pugni per poi essere rapinato. Le violenze si sono consumate all'altezza della fermata dell'autobus. Uno degli aggressori è stato poi individuato e fermato.Pestato e rapinato alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it

