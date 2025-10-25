Inseguito e pestato brutalmente in strada a Castellammare | due arresti

Due arrestati per tentato omicidio, lesioni personali, porto e detenzione di arma da fuoco, nonché di armi improprie, tra cui una mazza da baseball, per due uomini.  I fatti risalgono al 30 luglio 2025, quando un giovane stabiese fu vittima di un raid nel quale gli furono esplosi contro quattro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

