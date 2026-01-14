Perché Pechino osserva immobile Washington
Pechino osserva con attenzione le mosse di Washington, consapevole delle implicazioni delle politiche statunitensi sugli interessi cinesi a livello globale. La crescente tensione tra le due potenze si manifesta attraverso strategie indirette, che la Cina monitora e valuta attentamente. Comprendere questa dinamica è fondamentale per analizzare le relazioni internazionali e le possibili evoluzioni future tra le due nazioni.
Gli Stati Uniti stanno attaccando indirettamente gli interessi cinesi nel mondo. La Cina ne è perfettamente consapevole e sarebbe un errore sottovalutare la sua capacità di rispondere. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
L’operazione americana in Venezuela potrebbe non aver cambiato la strategia cinese su Taiwan, ma espone vulnerabilità profonde di Pechino su energia, finanza e catene di approvvigionamento. Perché Caracas è diventata un tassello chiave della competiz facebook
Il politologo: " #Donald ha attaccato Caracas perché le onde d’urto colpiscano Pechino, Mosca e Teheran. È un regime change diverso da quello in Iraq: c’è una democrazia pronta" x.com
